Leonardo DiCaprio su Fortnite con Una battaglia dopo l' altra? La scelta di marketing estrema di Warner Bros

L'ultimo film di Paul Thomas Anderson, che si preannuncia ostico e intellettuale, promosso sulla piattaforma digitale indirizzata ai giovanissimi? L'eccentrica strategia di marketing di Warner. Che Paul Thomas Anderson fosse refrattario ai festival del cinema non √® novit√†. Ma la scelta di evitare palcoscenici prestigiosi come Venezia e Toronto avrebbe costretto Warner Bros. a puntare su trovate di marketing "alternative" per lanciare la sua nuova fatica, il chiacchierato Una battaglia dopo l'altra, soprattutto in vista della stagione dei premi che prender√† il via in autunno. E cos√¨, a sorpresa, scopriamo che la pellicola interpretata dalla star Leonardo DiCaprio potrebbe finire su Fortnite, come anticipa Discussing Film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

