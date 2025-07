Legambiente analisi sui laghi Promossi Fiastra e Castreccioni

"Tre i monitoraggi effettuati sui laghi marchigiani per valutarne lo stato di salute: Fiastra è risultato ampiamente entro i limiti di legge, ogni anno riceve il riconoscimento del 4 vele; pulito è Castreccioni, sottoposto ad accertamenti per la prima volta come Talvacchia, nell’Ascolano, che però ha rivelato presenze irregolari sui limiti di balneazione, forse per il sistema depressivo non funzionante o per immissioni dall’affluente Castellano, quindi sarà nostra cura eseguire ulteriori indagini sulla zona". Sintetiche le risultanze esposte da Marzia Mattioli, direttrice di Legambiente Marche, durante l’incontro tenuto a Cingoli, nella casa di guardia del lago di Castreccioni, per presentare quanto rilevato dal monitoraggio sulla qualità delle acque dei laghi marchigiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Legambiente, analisi sui laghi. Promossi Fiastra e Castreccioni

