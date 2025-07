Lega Pro il vicepresidente del Catania entra nel consiglio direttivo

Il consiglio direttivo di Lega Pro di oggi ha deliberato all'unanimitĂ la sostituzione dei consiglieri decaduti Alessandra Bianchi e Angelo Antonio D'Agostino attraverso la surroga per cooptazione di Vincenzo Grella, vicepresidente del Catania (ed ex centrocampista di Empoli, Parma e Torino. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Marco Landi saluta la Lega: il vicepresidente Consiglio regionale Toscana approda in FdI - ISOLA D’ELBA – Terremoto nel centrodestra toscano in vista delle elezioni regionali. Marco Landi, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, saluta la Lega con cui era stato eletto nel 2020 e approda in Fratelli d’Italia.

Landi, dalla Lega ai Fratelli: "Lo ha fatto per opportunità . Si dimetta da vicepresidente" - Galeotto fu il passaggio del consigliere Marco Landi dalla Lega a Fratelli d’Italia. "Decisione che ci lascia stupiti e delusi, ma non troppo a pochi mesi dalle elezioni regionali - ammette la segreteria regionale del Carroccio, ponendo fine al silenzio stampa assordante delle prime ore -, proprio da lui che dalla Lega ha avuto tanto negli anni.

