In Corea, nei beauty shop, ci sono intere pareti letteralmente «grondanti» di gloss e rossetti portachiavi da appendere alla borsa: l'effetto Labubu ha conquistato anche la cosmetica. Non solo dall'altra parte del mondo la voglia di decorazione ha raggiunto livelli mai visti prima così, ormai, ovunque qualsiasi cosmetico può trasformarsi in un ciondolo da sfoggiare. È la charmification, bellezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'effetto Labubu sulla bellezza: quest'estate spopolano i charms sotto forma di cosmetici