Lecce in Stazione tornano le auto E arrivano le telecamere

Dopo mesi di disagi, rallentamenti e proteste, su viale Oronzo Quarta si intravede finalmente la luce. I lavori che hanno interessato l?area nei pressi della stazione ferroviaria sono entrati. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, in Stazione tornano le auto. E arrivano le telecamere

In questa notizia si parla di: stazione - lecce - tornano - auto

Terrore alla stazione di Lecce: 35enne minaccia i passanti con una tenaglia, poi aggredisce una donna - Arrestato a Lecce un 35enne del Ciad per aggressione e violazione di misura cautelare: fermato dopo ripetuti episodi di disturbo a Nardò.

Stazione di Lecce, fine lavori e dopo due anni la piazza torna libera - Dopo due anni di lavori, ritardi, disagi e polemiche, la stazione ferroviaria di Lecce si prepara finalmente a voltare pagina.

TELERAMA NEWS LECCE - EDIZIONE DELLE 14.30 DEL 24 LUGLIO 2025 Vai su Facebook

Porto Cesareo, tentato furto d'auto in via dei Bacini: arrestato un giovane di Oria; Ripartono studenti e lavoratori: la stazione di Lecce diventa un inferno. Auto ovunque e zero parcheggi; Ancora una notte di roghi a Lecce e Melissano: colpite dalle fiamme due vetture.

Contromano in auto sulla Lecce-Gallipoli tornando dalla discoteca: la roulette russa di 5 ragazzi fermata (per caso) dai Carabinieri - Un'altra tragedia sfiorata, ancora un'auto contromano sulla statale 101 del Salento, la Lecce- msn.com scrive

Contromano sulla Lecce-Gallipoli tornando dalla discoteca: la roulette russa di 5 ragazzi fermata (per caso) dai Carabinieri - Un'altra tragedia sfiorata, ancora un'auto contromano sulla statale 101 del Salento, la Lecce- Da msn.com