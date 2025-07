Lecce Di Francesco | Camarda? Ecco quale consigli posso dargli

Lecce, Di Francesco su Camarda: “Educato e determinato, è venuto al Lecce per crescere. Può migliorare sotto tanti aspetti.”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lecce, Di Francesco: “Camarda? Ecco quale consigli posso dargli”

Vlasic rende vane le speranze di Di Francesco: il Venezia manca il sorpasso al Lecce - A Torino vince la delusione: finisce 1-1 tra i granata e i neroverdi, che restano in piena lotta per non retrocedere Serata amara per il Venezia, che vede sfumare i tre punti a causa di un rigore concesso soltanto dopo revisione al Var per uno sfortunato fallo di mano di Idzes.

Lecce, ufficiale l'addio a Giampaolo. Corvino pensa a Nicola e Di Francesco - Arrivato a stagione in corso per sostituire Gotti, il tecnico saluta il Salento dopo aver centrato una salvezza storica.

Lecce, ufficiale: Giampaolo non è più l'allenatore. Contatti con Di Francesco - Come si legge nel comunicato ufficiale del Lecce, `L`U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister.

#Camarda è già impressionante a #Lecce? Ecco il parere di #DiFrancesco #Milan

Francesco Camarda ha iniziato la sua avventura al Lecce con una tripletta in amichevole. Un dettaglio non di poco conti visti i bonus inseriti nell'accordo tra salentini e Milan per ogni gol e presenza dell'attaccante classe 2008.

Camarda-Milan, ecco come funzionano i bonus legati a goal e presenze da pagare al Lecce; Milan, tripletta per Camarda con la maglia del Lecce: ecco com'è andato l'esordio in amichevole; Lecce è davvero il posto giusto per Camarda? Ecco i due fattori che hanno convinto il Milan.

Di Francesco dal ritiro: "Banda? Lo sto studiando. Ecco cosa vi dico su Krstovic e Camarda" - Il Lecce si trova attualmente in ritiro a Bressanone, dove ha disputato e vinto agevolmente la sua prima amichevole pre- Secondo leccesette.it

Camarda-Lecce, ecco come funzionano i bonus legati a goal e presenze - Lo scorso 7 luglio il Lecce ha ufficializzato l'acquisto a titolo temporaneo del giovane attaccante di proprietà del Milan Francesco Camarda. Da calciomercato.com