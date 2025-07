Le tre caserme Giudici impiegati e studenti in trasferta al posto dei militari

Monza si prepara a un Rinascimento urbano. A una settimana dalla firma del Piano Città degli immobili pubblici, sottoscritto tra l’amministrazione comunale e l’Agenzia del Demanio, il capoluogo scommette sulla valorizzazione di sei beni immobiliari, tra proprietà comunali e statali, per trasformarli in nuovi cuori pulsanti della città . Tra i sei beni selezionati, tre sono di proprietà dello Stato e rappresentano autentici gioielli storici: le ex caserme Palestro, Pastrengo e IV Novembre. Questi complessi, carichi di storia, si preparano a ospitare funzioni strategiche: un Polo della Giustizia, la nuova sede dell’ Agenzia delle Entrate e un moderno campus universitario con 500 posti letto, integrato con il futuro capolinea della M5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le tre caserme. Giudici, impiegati e studenti in trasferta al posto dei militari

