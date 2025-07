Sebastian Walukiewicz (nella foto) ha lasciato il ritiro del Torino e sarà con tutta probabilità lui il primo volto nuovo del Sassuolo della prossima stagione. Il difensore polacco – 29 presenze la scorsa stagione in granata – arriva in prestito con diritto di riscatto, e sorpassa, a livello di tempistiche, quell’Aliou Fadera per il quale Sassuolo e Como sarebbero ai dettagli. Uno sale a Ronzone, l’altro porrebbe arrivare a stretto giro, forse in Trentino ma più probabilmente la settimana prossima, quando gli uomini di Grosso ricominciano dal Mapei Football Center la seconda fase della preparazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le trattative. Walukiewicz ha lasciato il Torino. Sarà neroverde già in ritiro