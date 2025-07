Le strade chiuse a Roma sabato 26 e domenica 27 luglio

Manifestazioni, lavori e deviazione dei bus. Nel weekend di sabato 26 e domenica 27 luglio cambierĂ la viabilitĂ a Roma, con modifiche alla circolazione.Sabato manifestazione in piazza di Santa PriscaNella mattina di sabato 26 luglio, dalle 11 alle 14, è in programma una manifestazione in piazza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: sabato - luglio - roma - domenica

Oroscopo di oggi sabato 5 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno - Oggi, 5 luglio, l'oroscopo offre uno sguardo dettagliato su come gli astri influenzeranno i vari segni zodiacali.

Musei Civici Velletri. In occasione del 70° anniversario dal ritrovamento del sarcofago di Ercole due eventi previsti per Sabato 12 e Domenica 13 Luglio - Cronache Cittadine VELLETRI – In occasione del 70° anniversario dal ritrovamento del sarcofago di Ercole avvenuto il 10 Luglio del 1955, i L'articolo Musei Civici Velletri.

Oroscopo Weekend | Sabato 5 e Domenica 6 Luglio 2025 - Oroscopo weekend 5-6 luglio 2025: Luna in Vergine porta ordine e chiarezza, mentre il Sole in Cancro spinge alle emozioni.

Nuovo appuntamento sabato 26 e domenica 27 luglio 2025 per la carta d’identità elettronica a Roma. Vai su Facebook

Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 26 e domenica 27 luglio https://ift.tt/XskDNWh Vai su X

Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 26 e domenica 27 luglio; Week end del 25-26-27 luglio 2025: cosa fare di bello a Roma; Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 26 e domenica 27 luglio: dall'ingresso libero alla Villa di Massenzio a.

Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 26 e domenica 27 luglio - Weekend a Roma: cosa fare il 26 e il 27 luglio 2025 nella Capitale tra appuntamenti e eventi per grandi e piccoli ... Secondo msn.com

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 26 e domenica 27 luglio: dall'ingresso libero alla Villa di Massenzio alla Festa de' Noantri - Molti romani sono pronti a partire per le attese e desiderate vacanze. Lo riporta msn.com