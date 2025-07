Save the Wall. E’ questo il titolo della 30esima edizione della Biennale del Muro Dipinto di Dozza, promossa dalla Fondazione Dozza Città d’Arte e dal municipio locale, in programma dal 15 al 21 settembre nel cuore dell’antico borgo e non solo. Numeri alla mano, con una genesi targata 1960, si tratta della manifestazione più longeva e significativa di arte pubblica in Italia. Il tema portante della rassegna? La conservazione di quei capolavori realizzati sulle case del centro storico dell’abitato alle prese con il fisiologico deterioramento per colpa dello scorrere del tempo, del calore e delle intemperie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le sfide del Muro Dipinto: "Un tesoro da salvare"