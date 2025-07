Le rubano l' auto mentre sta per parcheggiarla in garage | Aiutatemi a ritrovarla

Spilamberto (Modena), 25 luglio 2025 -  Lei arriva a casa, parcheggia la macchina e poi, prima di metterla in garage, va in cantina a prendere una borsa. Tuttavia, quando dopo pochissimi minuti torna dalla cantina, la sua auto non c’era giĂ piĂą. Volatilizzata. Evaporata. Rubata. La protagonista di questa disavventura è Katia Tello, che dal 2022 vive a Spilamberto e lavora a Modena. Affranta per l’accaduto, Katia racconta al Carlino: “Tutto è successo in pochi istanti verso le 13 di giovedì. Ero tornata da Vignola e avevo parcheggiato davanti al mio garage del condominio in cui abito, in via Antonio Gramsci". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le rubano l'auto mentre sta per parcheggiarla in garage: “Aiutatemi a ritrovarla”

