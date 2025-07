Le ragazze ucraine che guardano all' Europa e la desolazione della gioventù russa

Ho guardato e riguardato le fotografie e i video delle manifestazioni nelle città ucraine contro il passo falso di Zelensky e della sua cerchia, intenzionati a liberarsi dai controlli delle due maggiori agenzie anticorruzione. Hanno manifestato in parecchie migliaia, con una rapidità che ha pareggiato la sbrigatività senza precedenti con cui la Presidenza aveva voluto far passare la sua legge, dalla presentazione alla Rada fino alla firma finale di Zelensky, in una sola giornata. I manifestanti sono soprattutto giovani e giovanissimi, e soprattutto ragazze. E' comprensibile, perché il reclutamento ha lasciato alle ragazze le città da abitare e far vivere, e difenderne la libertà .

