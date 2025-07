Un cartello anti israeliano e una scritta inquietante e' apparso a Cagliari, dove era atteso il ministro degli affari strategici Ron Derner. "I criminali del mondo non sono i benvenuti e vanno perseguiti dalla legge". Questa la frase shock in inglese e in ebraico: l'ennesimo episodio d’intolleranza contro il popolo ebraico. Anche in Grecia in poche ore si sono verificate due fatti molto gravi. l'ultimo è andato in scena dagli spalti dello stadio dell'Aek Atene. Qui in occasione della partita contro la squadra israeliana dell'Hapoel Beer Sheva, i tifosi greci hanno srotolato bandiere palestinesi sugli spalti e intonato cori anti-israeliani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Le proteste contro Israele coinvolgono anche i turisti