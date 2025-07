Le nuove sfide del mondo del lavoro | i percorsi e le opportunità degli Istituti tecnologici superiori

Come sta cambiando il mondo del lavoro e cosa cercano le aziende nei giovani. A queste e ad altre domande risponderà l’incontro “Il futuro del lavoro nel mondo IT: Sfide e opportunità per i giovani nell’era digitale”, l'evento in programma per martedì 29 luglio alla Fabbrica delle Candele. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio" - All'appuntamento elettorale dell'8 e il 9 giugno, il primo partito di opposizione arriverà diviso: se finora, il nodo del Jobs act era stato gestito all'interno del partito senza particolari strappi, gli ex renziani del Nazareno si sono smarcati dalla linea Schlein sui referendum promossi dalla.

Il ristorante di Uliassi è 43esimo nel mondo. “Un premio al lavoro” - Ancona, 21 giugno 2025 – Il ristorante Uliassi è 43esimo nella classifica “The World’s 50 Best Restaurants 2025”: chef Mauro e la sua brigata salgono di sette posizioni rispetto al 2024.

Operaio muore folgorato in provincia di Frosinone. Altra giornata nera nel mondo del lavoro - AGI - È un'altra giornata listata a lutto per il mondo del lavoro. La piaga degli incidenti sul lavoro non conosce distinzioni tra nord e sud.

