Le notizie più importanti di oggi 25 luglio 2025 a Latina e in provincia

Le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia. Di seguito un riepilogo dei fatti principali avvenuti in questo venerdì 25 luglio.West Nile, altri sette contagi: 26 casi in provincia di Latina. Il virus si estende ancora. Arrivano ora 28 le diagnosi accertate nel Lazio, due delle quali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: latina - provincia - notizie - luglio

Le notizie più importanti di oggi 16 maggio 2025 a Latina e in provincia - Le notizie di oggi a Latina e in provincia: ecco il riepilogo di giornata attraverso i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato il territorio pontino - e le zone limitrofe - in questo venerdì 16 maggio 2025.

Le notizie più importanti di oggi 9 maggio 2025 a Latina e in provincia - Le notizie di oggi a Latina e in provincia: di seguito il racconto di giornata attraverso i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato il territorio pontino, e le zone circostanti, in questo venerdì 9 maggio 2025.

Le notizie più importanti di oggi 13 maggio 2025 a Latina e in provincia - Le notizie di oggi a Latina e in provincia: di seguito il riepilogo di giornata attraverso i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato il territorio pontino in questo martedì 13 maggio 2025.

Podcast - 21 luglio 2025 ? Gaza, Papa Leone XIV all'Angelus: "Si fermi subito la barbarie della guerra". Virus West Nile, morta un'82enne in provincia di Latina, era ricoverata da giorni. Al momento nel Lazio ci sono altri sei casi confermati di infezione, d Vai su Facebook

Le notizie più importanti di oggi 25 luglio 2025 a Latina e in provincia; Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 26 e domenica 27 luglio; West Nile, al 23 luglio 32 casi di cui 21 in provincia di Latina.

West Nile, altri sette contagi: 26 casi in provincia di Latina. Il virus si estende - Sono ora 28 le diagnosi accertate nel Lazio, due delle quali riguardano i comuni di Anzio e Nettuno. latinatoday.it scrive

Latina, paura tra gli anziani per la febbre del Nilo. S'impenna la vendita degli spray antizanzare: +25% nelle farmacie - Proseguono le disinfestazioni mentre la Asl comunica l'incremento delle persone colpite da West Nile. Secondo roma.corriere.it