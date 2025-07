Le fratture alle costole e gli slip sfilati come è morta Erika Ferlini Strambi | i risultati dell’autopsia sul corpo della 53enne e cosa ancora non torna

Il cranio è integro e le costole rotte, niente di più. L’autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la 53enne trovata morta in un campo undici giorni dopo la sua scomparsa alle porte di Milano, non è servita a sciogliere nessun interrogativo. Sul cadavere, che era già in stato avanzato di decomposizione, il medico legale non avrebbe rinvenuto nessuna ferita compatibile con proiettili o coltellate. Le fratture in vari punti della cassa toracica, invece, sarebbero compatibili con un eventuale incidente, anche se l’auto della donna si trovava in un fosso distante 200 metri dal luogo in cui poi è stati rinvenuto il corpo. 🔗 Leggi su Open.online

