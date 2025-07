le calciatrici italiane vincono gli ascolti

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo. CHI SALE ( Italia-Inghilterra Europei femminili di calcio ) Un successo senza precedenti per la semifinale degli Europei di calcio femminile Italia-Inghilterra in prima serata su Rai: 4.173.000 spettatori col 27.75% di share ma medie sopra i 4,5 milioni e vicine al 30% di share nel secondo tempo, che purtroppo ha visto il pareggio all’ultimo minuto di recupero delle inglesi, per schizzare al 32.7% di share nei tempi supplementari terminati col gol vittoria allo scadere delle nostre avversarie. Un consenso Auditel oltre ogni aspettativa per una partita combattuta in cui le azzurre hanno lottato fino in fondo sfortunatamente senza riuscire a vincere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

