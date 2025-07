Le 10 sagre che non puoi perdere questo weekend in Emilia Romagna

Dallo stinco e guancialino di Camurana, alle rane fritte di Chiesa Nuova fino alle lumache di Casumaro. Ecco tutti gli appuntamenti del territorio che dal 25 al 27 luglio, e oltre, celebreranno i piatti della tradizione con musica e intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le 10 sagre che non puoi perdere questo weekend in Emilia Romagna

La Notte Saracena a Mercato Saraceno (Forlì Cesena) - Mercato Saraceno, in provincia di Forlì Cesena, si accenderà nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 luglio con la "Notte Saracena". Riporta ilrestodelcarlino.it