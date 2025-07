Lazio sette nuovi casi di virus del Nilo | 28 i contagi confermati nel 2025

Due pazienti in terapia intensiva, uno è deceduto. Estese le misure anche all’Asl Roma 6 ROMA – La Regione Lazio ha confermato sette nuovi casi di infezione da virus West Nile, rilevati dall’Istituto Spallanzani. Due pazienti presentano sintomi neurologici, mentre cinque manifestano la forma febbrile del virus. Il totale dei casi accertati nel 2025 sale così a 28. Dei pazienti positivi, 11 sono attualmente ricoverati in reparti ospedalieri per altre patologie, 3 sono stati giĂ dimessi, altri 11 sono in isolamento domiciliare, due sono in terapia intensiva e si registra un decesso, avvenuto la scorsa settimana all’ospedale di Fondi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

