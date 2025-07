Lazio c’è già il clima derby! I poster in città dei tifosi della Roma prendono di mira il presidente Lotito | Resisti!

Lazio, è già clima derby! I poster in tutta la città dei tifosi giallorossi prendono di mira il presidente Lotito: «Resisti!». I dettagli A Roma, l’atmosfera del derby rimane tesa anche lontano dal rettangolo di gioco. In diverse zone della Capitale sono comparsi manifesti satirici con lo slogan “Lotito resisti”, messaggio firmato dalla tifoseria giallorossa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, c’è già il clima derby! I poster in città dei tifosi della Roma prendono di mira il presidente Lotito: «Resisti!»

Lazio, torna l'ex Tudor. Il goal di Marusic, il derby perso, le liti e lo striscione "uomo di m...": tutto e niente in 2 mesi - Di nuovo un Lazio-Juventus con Tudor in panchina. Stavolta su quella bianconera. La sfida dell`Olimpico oggi alle 18 sarà anche quella del ritorno.

Sarri: il sarrismo, il derby che tritura e la tuta: una raccolta delle sue massime in vista del suo secondo mandato alla Lazio - Alcune delle massime di Maurizio Sarri nel giorno del suo ritorno alla Lazio 446 giorno dopo le dimissioni Maurizio Sarri è tornato ufficialmente sulla panchina della Lazio il 3 giugno 2025, 446 giorni dopo le dimissioni che avevano chiuso il suo primo ciclo biancoceleste.

Gasperini contro Sarri: è già derby di mercato per Roma e Lazio - Oggi Roma e Lazio conosceranno il calendario del proprio di campionato di Serie A. Nel frattempo le due squadre e i loro due nuovi tecnici, Sarri e Gasperini (manca solo l’ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, ndr) sono a lavoro per allestire le due rose.

