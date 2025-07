L’avvertimento di Bruxelles e la paura arancione spaventano Zelensky

Il timore di potersi ritrovare di fronte a una nuova "Euromaidan", ha indotto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a proporre nuove gli organismi anticorruzione, dopo che la Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, ne aveva limitato l'indipendenza con una serie di emendamenti. La retromarcia di Zelensky "Ho appena approvato il testo di un disegno di

Ucraina, il sinistro avvertimento di Zelensky a Putin - Volodymyr Zelensky ha respinto la proposta di tregua di Vladimir Putin. Mosca, ha avvertito il presidente dell’Ucraina, è responsabile della sicurezza dei leader mondiali in visita in Russia per “Il Giorno della Vittoria”.

Ucraina, Zelensky firma una legge che agita Bruxelles. Mentre a Istanbul si tratta per la pace cresce la protesta interna - Alle 19 ora locale, nel palazzo di Ciragan a Istanbul, si riapre il sipario sul terzo round di negoziati tra Russia e Ucraina. Scrive informazione.it

Zelensky chiede a Bruxelles di rispettare le promesse: sanzioni serie a ... - Volodymyr Zelensky ieri ha lanciato un appello ai leader dell’Ue a rispettare la parola data sul sostegno all’Ucraina di fronte all’aggressione della Russia, nel momento in cui ... Secondo ilfoglio.it