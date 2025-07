Lavori stradali a Bologna | tutti i cantieri in partenza e in corso dal 28 luglio

Da lunedì 28 luglio 2025 a Bologna prenderanno il via numerosi interventi di manutenzione, rifacimento pavimentazioni, estensione delle reti Hera e lavori connessi alla realizzazione delle nuove linee tranviarie. Alcuni cantieri sono già attivi, altri si aggiungeranno nei prossimi giorni. In caso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - bologna - cantieri - luglio

Lavori sulla linea ferroviaria tra Modena a Bologna, treni cancellati e bus sostitutivi - Nei giorni 17 e 18 maggio, per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Bologna – Piacenza, la circolazione ferroviaria tra Modena e il capoluogo di regione subirà modifiche importanti.

Quando finiscono i lavori del tram in Santa Viola a Bologna - Bologna, 9 maggio 2025 – Una buona e alcune brutte notizie per gli ormai esasperati residenti di Santa Viola, zona di Bologna tra l’ospedale Maggiore e Borgo Panigale martoriata dai cantieri per la linea rossa del tram.

A che punto sono i lavori di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore - Rimane il 2026 il termine dei lavori di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore del Servizio ferroviario metropolitano.

Aggiornamento lavori zona vie Stalingrado/Liberazione zona vie Rimesse/Massarenti #Bologna #SanDonatoSanVitale #cantieri #lavori #BolognaPortomaggiore #BolognaSanDonato #BolognaFiera #tram #LineaRossa #tramBO #Tper #bus #tra Vai su Facebook

Lavori stradali a Bologna: tutti i cantieri in partenza e in corso dal 28 luglio; Lavori in corso in città : i principali cantieri stradali in programma da lunedì 14 luglio; Cantieri a Bologna, in via Massarenti i lavori sono in anticipo: cosa cambia dal 21 luglio.

Cantieri a Bologna, in via Massarenti i lavori sono in anticipo: cosa cambia dal 21 luglio - Due settimane prima del previsto entreranno nella loro fase conclusiva spostandosi nel tratto compreso tra via Azzurra e via Rimesse ... Come scrive msn.com

Via ai lavori per l'accessibilità alla stazione di Sasso Marconi - Rfi ha avviato i lavori per migliorare l'accessibilità della stazione di Sasso Marconi (Bologna) con un investimento di circa 6,5 milioni. Si legge su msn.com