Lavori pubblici il piano triennale di Santarcangelo | tra sport e sicurezza opere per 15 milioni di euro

Dopo l’approvazione da parte della Giunta nei giorni scorsi, il Piano triennale dei lavori pubblici 20262028 sarà sottoposto al Consiglio comunale il prossimo 29 luglio: il programma prevede la progettazione e realizzazione di sei opere strategiche per 15 milioni di euro complessivi, con un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Fondi pubblici gonfiati e lavori fantasma: sequestro da 787mila euro a imprenditore e funzionari a Salerno - Sequestro di 787 mila euro a Salerno: pubblici ufficiali e imprenditore indagati per truffa e falso ideologico.

Investimenti pubblici e privati da 50 milioni: perché al Buzzi non sono ancora finiti i lavori - “Scusi per caso sa dov’è l’ingresso?”, ci chiede una signora. Siamo davanti all’ospedale Buzzi: l’unico polo ospedaliero pediatrico della città e della regione.

San Giovanni, sbloccati 570 mila euro per i lavori pubblici. Oltre la metà dedicati agli asfalti - La variazione di bilancio approvata nel consiglio comunale del 24 aprile scorso ha destinato risorse significative alle opere pubbliche - oltre 570 mila euro - e in particolare alla manutenzione stradale.

Lavori pubblici, il piano triennale di Santarcangelo: tra sport e sicurezza opere per 15 milioni di euro; Santarcangelo, Piano lavori pubblici 2026/28: opere per 15 milioni tra sport, sicurezza del territorio e rigenerazione urbana.

Santarcangelo, il Piano triennale dei lavori pubblici in Consiglio comunale - Dopo l’approvazione da parte della Giunta nei giorni scorsi, il Piano triennale dei lavori pubblici 2026/2028 sarà sottoposto al Consiglio comunale il prossimo 29 luglio: il programma prevede la proge ... newsrimini.it scrive

Piano triennale delle opere. Disco verde dai revisori - Tra i cantieri 28 alloggi del Murlungo, il manto erboso alla Fossa e la scuola Fontana. msn.com scrive