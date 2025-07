Lavori in galleria | chiuso per una notte il casello di Baveno

Chiuso per una notte il casello di Baveno.¬†Autostrade ha comunicato che sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attivit√† di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di luned√¨ 28 alle 6 di marted√¨ 29 luglio, sar√† chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata verso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

A26, chiuso l'ingresso di Baveno per lavori - Chiuso un casello in entrata per lavori di manutenzione. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22 di martedì 6 alle 6 di mercoledì 7 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata verso Genova.

Lavori sull'A26, chiuso per due notti lo svincolo di Baveno - Chiusa per due notti l'uscita di Baveno sull'A26. Seconto quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio, con orario 22-6, sarà chiuso al traffico lo svincolo di.

Lavori sull'A26, chiuso per una notte il tratto tra Baveno e Arona - Ancora una chiusura notturna in arrivo sull'A26, questa volta nel tratto tra Baveno e Arona. A darne comunicazione è Autostrade per l'Italia in una nota stampa, in cui si precisa che, per consentire i lavori di manutenzione delle gallerie, il tratto sarà chiuso in direzione Genova dalle 22 di.

