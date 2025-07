Roma, 25 luglio 2025 – Il riposo è poco e non pienamente rigenerante, la programmazione è complessa e viene spesso data per scontata la reperibilitĂ : sono le ferie dei lavoratori in Partita Iva, figure il cui successo professionale dipende esclusivamente dalla produttivitĂ e il cui tempo libero viene poco valorizzato dai clienti e, piĂą in generale, dall’intero sistema lavoro. Le ferie sono ritenute importanti, se non fondamentali, dal 77% dei liberi professionisti, il 42% riesce a programmarle in anticipo, mentre il restante 58% si muove con poco preavviso e prevalentemente per brevi periodi. Il 65% preferisce restare in Italia, il mare è la meta preferita per rigenerarsi e la casa vacanza la soluzione abitativa piĂą utilizzata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lavoratori a Partita Iva, tanto lavoro e poche ferie. Il 34% stacca solo 2 settimane l’anno