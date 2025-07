Lautaro Martínez e Çalhanoglu firmano la foto di La Paz

2025-07-25 19:04:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Le acque tornano al loro canale nell’Inter. L’eliminazione negli ottavi della Coppa del Mondo del club per mano di Fluminense (0-2) ha scatenato la rabbia del capitano Lautaro Martínez. “Voglio lottare per i titoli più importanti. Chi vuole rimanere in Inter, molto bene e combattere. Chi non vuole restare, lasciarlo. Abbiamo bisogno di giocatori che vogliono essere qui. Indossiamo una camicia importante. Abbiamo bisogno di una mentalità eccellente o, per favore, vai “, ha detto ‘El Toro’. Voglio lottare per i titoli più importanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com