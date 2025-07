Lauren Sanchez sdogana il nude look | per la cena a Saint Tropez indossa l'abito trasparente

A poche settimane dal matrimonio Lauren Sanchez e Jeff Bezos sono volati a Saint Tropez e ora si stanno godendo la loro prima estate da marito e moglie. La neo-sposa ha approfittato di una serata romantica per sdoganare i nude look: ecco cosa ha indossato per una semplice cena al ristorante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

