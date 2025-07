Laura Pausini e Alanis Morissette | il duetto a sorpresa incanta il pubblico

Emozioni forti e voci straordinarie: Laura Pausini e Alanis Morissette sono le protagonista di un duetto da brividi avvenuto sul palco di Roma. Le cantanti si sono esibite sulle note di Ironic, a sorpresa, lasciando senza fiato il pubblico che si è goduto lo spettacolo. Il duetto di Laura Pausini e Alanis Morissette. Il duetto a sorpresa è arrivato nella sera del 24 luglio durante una esibizione di Alanis Morissette alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. La cantante canadese infatti è approdata nella Capitale per la terza tappa italiana del tour che celebra la sua carriera. Quando ha invitato la collega italiana a salire sul palco il pubblico è esploso in un applauso. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Laura Pausini e Alanis Morissette: il duetto a sorpresa incanta il pubblico

