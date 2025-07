Laura Pausini duetto a sorpresa con Alanis Morissette sulle note di Ironic a Roma

Laura Pausini e Alanis Morissette insieme sullo stesso palco? Proprio così, a Roma le due cantanti hanno regalato ai rispettivi fan una bellissima sorpresa. Un duetto sulle note di “Ironic”, canzone cult e senza tempo del 1996. Laura Pausini e Alanis Morissette, il duetto a sorpresa con “Ironic”. Il duetto che non t’aspetti è arrivato in una calda sera d’estate a Roma. Durante il terzo concerto italiano di Alanis Morissette in occasione della rassegna Roma Summer Fest presso la Cavea, Auditorium Parco della Musica. A raccontare l’incontro è stata via social Laura Pausini che ha condiviso anche alcuni retroscena. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Laura Pausini duetto a sorpresa con Alanis Morissette sulle note di Ironic a Roma

