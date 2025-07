Laura Pausini duetta a sorpresa con Alanis Morissette | grande emozione e abbracci sul palco

Ravenna 25 Luglio 2025 – Grande sorpresa sul palco del Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica, dove Alanis Morissette ( video ), ha invitato Laura Pausini a duettare sulle note e parole di 'Ironic'. L’artista ravennate ha pubblicato dei video dell’esibizione su Instagram. La cantante canadese vincitrice di sette Grammy Awards si stava esibendo in concerto nella Cavea, nell’ambito del tour che celebra il successo del suo ‘Jagged Little Pill’ a trent’anni dall’uscita. Stesso tempo di carriera in cui la Morissette ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con successi indimenticabili tra cui, appunto ‘Ironic’ duettato con la Pausini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini duetta a sorpresa con Alanis Morissette: grande emozione e abbracci sul palco

