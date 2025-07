Latte maltese spacciato per siciliano | smascherata maxi frode Lollobrigida | Intervento decisivo a tutela della filiera

Circa tre milioni di litri di latte, importati da Malta tra il 2024 e il 2025, sono stati sequestrati in un centro di stoccaggio del ragusano. La loro vera origine? Estera. La destinazione? Caseifici italiani ignari. La dicitura in etichetta? Italiana, in certi casi addirittura “siciliana”. È l’ultimo capitolo di una frode alimentare che rischiava di colpire il Made in Italy, la fiducia dei consumatori e il lavoro di migliaia di produttori onesti. La truffa: latte maltese venduto per italiano. L’operazione è stata condotta dagli ispettori dell’ Icqrf di Vittoria in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza di Ragusa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Latte maltese spacciato per siciliano: smascherata maxi frode. Lollobrigida: “Intervento decisivo a tutela della filiera”

