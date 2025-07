Latina una mattina tra dimostrazioni di salvataggio in mare e di primo soccorso

Latina, 25 luglio 2025- Si è svolto questa mattina sul litorale di Latina, nel tratto compreso tra l’ Hotel Tirreno e lo stabilimento balneare Abracadabra, l’evento “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, promosso dal Comune in occasione del World Drowning Prevention Day. L’iniziativa, dedicata alla prevenzione degli annegamenti, ha rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione pubblica sul tema della sicurezza in mare. L’appuntamento rientra tra le attivitĂ previste dal programma Bandiera Blu promosso dalla FEE Italia, che ha invitato i Comuni insigniti del riconoscimento a contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza in ambito balneare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

