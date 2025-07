Erano anni che il futuro non era così presente. Può sembrare un gioco di parole ma quello che sta avvenendo negli Stati Uniti sta sconvolgendo l’immaginario collettivo o forse l’immaginario collettivo ha sconvolto quello che sta avvenendo negli Stati Uniti? Fatto sta che le distopie apocalittiche, l’invasione androide, l’elettrificazione della societĂ sono diventate centrali nella narrazione di Netflix, nei bestseller, in tv, sui social. L’immaginario collettivo si abitua al futuro terribilmente prefigurato da Black Mirror, lo interiorizza per metabolizzare una realtĂ ibrida umana e robotica. Le menti si preparano a nuovi e sconvolgenti cambiamenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’anomalo asse Musk-Trump. Il tecnopotere spiegato nel nuovo libro di Guerino Nuccio Bovalino