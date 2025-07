Landini fa opposizione contro la legge che assicura più poteri ai lavoratori

Cgil e Uil si tirano fuori dalla commissione che controllerà l’attuazione della norma sulla partecipazione dei dipendenti alla gestione dell’impresa. Una scelta politica a vantaggio di sigle con scarsa rappresentanza. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Landini fa opposizione contro la legge che assicura più poteri ai lavoratori

LANDINI FA OPPOSIZIONE CONTRO LA LEGGE CHE ASSICURA PIÙ POTERI AI LAVORATORI (La Verità , Tobia De Stefano, 25 luglio 2025) Punti chiave: - La legge 76, promossa dalla Cisl, introduce la partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale, Vai su X

Landini fa opposizione contro la legge che assicura più poteri ai lavoratori; Cambiare legge elettorale, non solo il quorum. La sparata del sindacalista Landini.

