La stella del Barcellona ha compiuto 18 anni e inevitabilmente tutti lo paragonano a Leo Messi, il suo predecessore in blaugrana. GuadagnerĂ 20 milioni a stagione e avrĂ la maglia numero 10 come Leo. Ma lui e l’argentino sono diversi in tutto: riservato e chiuso nella famiglia Messi, quanto sfrontato e attivo sui social Yamal. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Lamine Yamal, il bambino è diventato grande