L’alga tossica invisibile | mappa dei casi a Genova come riconoscerla e quali i sintomi di intossicazione

La sua origine è tropicale ma, negli anni ’90, si è stabilita anche nel mar Mediterraneo e ha causato nel corso del tempo allarmi e problemi. L’ultima allerta a Genova risale a inizio mese e, pochi giorni dopo, il caso di tre ragazze portate in ospedale con febbre ed eritemi: erano state sulla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Alga tossica in Italia, dalla Liguria fino a Puglia e Sicilia: le coste più colpite e i rischi per la salute - L’alga tossica Ostreopsis ovata torna a proliferare lungo le coste italiane, con segnalazioni più marcate in Liguria, dove da inizio luglio è scattata ... Come scrive fanpage.it

Attenzione all’alga tossica nell’Adriatico, un software per monitorarla - Stop all'accesso in mare in un'area del brindisino, stati di allerta in Liguria. Segnala repubblica.it