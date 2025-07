L' aiutino cinese alla produzione dei droni russi Arpia e il vertice con l' Ue

Ieri i leader europei nella Grande sala del popolo di Pechino per il cinquantesimo anniversario di relazioni diplomatiche tra Unione europea e Cina hanno deciso di aprire l'incontr.

Kiev: «Abbiamo perso un F-16, morto il pilota mentre respingeva l'attacco su larga scala di missili e droni russi» Vai su Facebook

Non solo droni: tutti gli aiuti militari della Cina alla Russia. Report Economist; Taiwan e la lezione ucraina: droni e difesa asimmetrica per contrastare la minaccia cinese; Telefonata fra Trump e Zelensky, il presidente Usa: Discusso di attacchi russi e di difesa aerea - Ripristinata corrente elettrica centrale nucleare Zaporizhzhia.

L'aiutino cinese alla produzione dei droni russi "Arpia" e il vertice con l'Ue - Von der Leyen annuncia il "punto di svolta" delle relazioni a Pechino, nel primo vertice in presenza dal 2023. Riporta ilfoglio.it

La Cina aiuta Mosca ad armarsi di droni mandando in Russia finte componenti per la refrigerazione - L'industria militare russa Kupol acquista segretamente motori per droni dalla Cina attraverso società di comodo. Secondo globalist.it