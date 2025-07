L’Agenzia Casa sarà comune al distretto

"Un cambiamento importante, che mette al centro le persone, la trasparenza e l’equità". Con queste parole il sindaco Matteo Mesini e l’assessore alla casa Maria Savigni formalizzano il trasferimento del servizio delle Politiche Abitative all’Unione dei Comuni per una gestione integrata insieme a Fiorano, Formigine e Maranello. "Un passo decisivo – aggiungono - verso un’amministrazione delle più efficiente e coordinata. Una scelta politica forte, che guarda al futuro". In sintesi, l’intero sistema di assegnazione degli alloggi pubblici e dell’Agenzia Casa – Affitto in Garanzia, che Sassuolo seguiva autonomamente con un proprio ufficio che non faceva capo all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico sarà uniformato e gestito in modo congiunto all’interno dell’Unione stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "L’Agenzia Casa sarà comune al distretto"

