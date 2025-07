Ladri in azione in un appartamento vacanze | spariti gioielli e contanti

Furto in appartamento a Lignano Sabbiadoro ai danni di un turista ucraino di 40 anni in vacanza nella località balneare. L’uomo ha denunciato ai carabinieri di essere stato derubato mentre soggiornava in un alloggio preso in affitto per il periodo estivo. IL furto è avvenuto nella notte tra. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

