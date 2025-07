L’addio a Dal Porto Il ricordo della città

È l’ora dell’ultimo saluto. Sarà celebrato questa mattina, alle 10, nella chiesa di Sant’Antonio, in via San Francesco, il funerale di Alfio Dal Porto, l’ex funzionario di banca, per dieci anni impegnato come volontario nell’organizzazione delle più importanti manifestazioni sportive transitate a Montecatini durante l’amministrazione di Giuseppe Bellandi. La salma dell’uomo, scomparso a 79 anni per un malore all’isola d’Elba, verrà tumulata nel cimitero comunale in via Cividale. Grande appassionato di basket, era sempre al palazzetto negli anni d’oro dello Sporting Club in serie A, ma anche del Chiesina Uzzanese allenato dal suo grande amico Bruno Ialuna in C, nel suo petto batteva comunque un cuore viola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

