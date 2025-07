L’ad se ne va sbattendo la porta

Acque agitate all’ Olidata, azienda informatica nata nel 1992 a Cesena (dove ci sono numerosi azionisti), e oggi con sede a Roma. Nei giorni scorsi ci sono state due grosse notizie: l’uscita dell’azienda, quotata in borsa, dalla black list di Consob dove era finiti per il coinvolgimento in un’inchiesta per corruzione, e l’annuncio della sponsorizzazione dei campioni d’Italia di basket della Virtus Bologna. Ieri è rimbalzata la notizia che l’amministratore delegato Claudia Quadrino ha dato le dimissioni firmando un accordo transattivo in virtĂą del quale ha cessato tutte le cariche ricoperte nel gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

