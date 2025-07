L' account del consiglio regionale della Lombardia su X è stato sospeso

Proprio nei giorni in cui il consiglio regionale era impegnato nelle sessioni sull'assestamento di bilancio (approvato venerdì pomeriggio), una brutta sorpresa per i tecnici del Pirellone: martedì scorso, 22 luglio, è stato sospeso l'account del consiglio regionale (@conslomb) sul social network. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: consiglio - regionale - account - stato

Laguna di Orbetello: via libera del Consiglio Regionale alle norme per la salvaguardia - Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato oggi, 12 maggio 2025, una legge per il coordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello L'articolo Laguna di Orbetello: via libera del Consiglio Regionale alle norme per la salvaguardia proviene da Firenze Post.

Legge sul "fine vita" in consiglio regionale, inizia lo sciopero della fame - Sciopero della fame, in consiglio regionale, per l'approvazione della legge campana sul "fine vita", il suicidio medicalmente assistito.

Occupazione femminile in Campania, dati da brividi: tavolo permanente in Consiglio regionale - Nasce in Campania un tavolo permanente sull’occupazione femminile. A istituirlo è stato il Consiglio regionale, che ha accolto la proposta unitaria avanzata dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil Campania.

Il testo è stato votato all’unanimità durante la commissione Sanità del Consiglio regionale. E’ dedicata a tutti quegli atleti che hanno perso la vita in campo, come Davide Astori e Mattia Giani Vai su Facebook

Presentate in Consiglio Regionale del Veneto le attività dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Rovigo. Una storia di altruismo, dedizione, passione, disponibilità per i cittadini. Grazie per tutto quello che fate! Vai su X

Martedì prossimo tornerà a riunirsi il Consiglio regionale; UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE: IL BILANCIO DEL PRIMO ANNO; L'assessore Schiboni ha illustrato la proposta di legge su Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio.

Consiglio regionale, approvato nella notte l'assestamento estivo di bilancio: 1,2 miliardi di euro - La manovra è passata a maggioranza con 28 voti del centrodestra, 18 no delle opposizioni e un'astensione. Come scrive rainews.it

Consiglio regionale, bilancio in chiusura: ancora 10 milioni da destinare. Attriti nella maggioranza - Il M5s si indirizza verso parchi giochi inclusivi e una campagna di screening. Si legge su milano.corriere.it