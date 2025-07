Labico RM fuga di gas in via Casilina | treni bloccati sulla linea Roma-Cassino

Rottura di una tubazione durante lavori. Evacuata un’abitazione, strada e linea ferroviaria chiuse LABICO (RM) – Momenti di tensione questa mattina a Labico, dove intorno alle 11:30 si è verificata una fuga di gas in via Casilina, all’altezza dello scalo ferroviario. Secondo le prime ricostruzioni, una tubazione sarebbe stata danneggiata accidentalmente durante dei lavori di ristrutturazione. Immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e dei tecnici di Enel e Italgas. Per motivi di sicurezza è stata disposta l’interruzione temporanea della circolazione ferroviaria sulla tratta Roma-Cassino e la chiusura del tratto stradale interessato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Labico (RM), fuga di gas in via Casilina: treni bloccati sulla linea Roma-Cassino

