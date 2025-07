Oggi le strade di Pesaro e di Zanotti si separano: non ha funzionato il secondo matrimonio fra Simone e la Vuelle, con grande rammarico del giocatore che qua vorrebbe mettere radici per il futuro. Il monte stipendi troppo oneroso ha spinto sull’uscio anche lui dopo Eric Lombardi: a questo punto è chiaro che gli stranieri saranno due lunghi. Come cambio dell’ala forte, la Vuelle si sta dirigendo su Nicolò Virginio, 2.06, classe 2003, lanciato da Varese in prima squadra nell’anno in cui il coach olandese Roijakkers, con molto coraggio, aveva dato spazio sia a lui e al baby Librizzi. Ma poi il suo processo di crescita ha avuto uno stop, tanto che lo scorso marzo è stato ceduto a Verona, in A2, dove ha concluso la stagione e con cui aveva un’opzione per altre due stagioni, evidentemente non scattata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle saluta Zanotti e punta su Virginio