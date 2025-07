La virostar negazionista Burioni insulta i danneggiati da vaccino Covid | Reazioni avverse non esistono somari e malati mentali

Dopo aver più volte insultato in passato i "no-vax", Burioni adesso passa ai danneggiati da vaccino Covid, persone rimaste vittime delle reazioni avverse del siero e che da anni cercano giustizia La virostar negazionista Roberto Burioni insulta i danneggiati da vaccino Covid. In un post di ri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La virostar negazionista Burioni insulta i danneggiati da vaccino Covid: "Reazioni avverse non esistono, somari e malati mentali"

In questa notizia si parla di: burioni - danneggiati - vaccino - covid

Vaccino Covid, Osa Polizia: "Invito a confronto pubblico con Bassetti, Burioni, Crisanti e Speranza per risposte a danneggiati da effetti avversi" - L’obiettivo è chiaro: offrire ai cittadini un dibattito trasparente, basato su dati verificabili e sul principio del contraddittorio, che è fondamento di ogni società democratica e di ogni vera comunità scientifica Invito aperto a confronto pubblico sul tema vaccini Covid 19 Ai Professori Mat

Burioni rifiuta confronto con Osa Polizia su danneggiati da vaccino Covid, sindacato: "Non è una caduta di stile, è il suo stile" - Roberto Burioni ha deciso di tirarsi indietro e non accogliere l'invito del sindacato Osa Polizia su un confronto pubblico in merito a risposte a danneggiati da effetti avversi del vaccino Covid Roberto Burioni ha deciso di tirarsi indietro e non accogliere l'invito del sindacato Osa Polizia

Covid. Buonguerrieri (FdI): Sconcertante insulto Burioni a danneggiati da vaccino https://lavocedelpatriota.it/covid-buonguerrieri-fdi-sconcertante-insulto-burioni-a-danneggiati-da-vaccino/… via @vocedelpatriota Vai su X

Covid, cresce la variante Stratus ed è sorvegliata speciale. Tra i sintomi la raucedine Vai su Facebook

Burioni insulta i danneggiati da vaccino: Malati mentali; Covid. Buonguerrieri (FdI): Sconcertante insulto Burioni a danneggiati da vaccino; Roberto Burioni sul Covid smentisce i No Vax sui danni del vaccino: lo studio sui Marines americani.

Covid. Buonguerrieri (FdI): Sconcertante insulto Burioni a danneggiati da vaccino - (ASI) "Nel corso di un dibattito social il noto virologo Roberto Burioni ha dato dei 'disagiati mentali' agli appartenenti al 'Comitato Ascoltami', che riunisce in forma organizzata il maggior numero ... Segnala agenziastampaitalia.it

Burioni dà speranza: 'Se i dati del vaccino Moderna vengono confermati ... - Roberto Burioni, di professione virologo, torna a parlare del coronavirus tramite la propria pagina di Facebook, regalando grandi speranza per il prossimo futuro,. Si legge su calciomercato.com