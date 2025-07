La Vespa festeggia a Roma Maxi evento per gli 80 anni

La Vespa si regalerà una bella festa di compleanno per il suo 80esimo. Nel 2026 l’iconica due ruote compirà 80 anni e li festeggerà a Roma, dal 25 al 28 giugno, in quella che si annuncia come la più grande celebrazione nella storia di un mito. E come accade già per alcuni eventi del calibro dei Vespa World Days, c’è da scommetterci, decine di migliaia di appassionati vespisti arriveranno da tutto il mondo, come è naturale che sia perché Vespa è stata la prima ad unire tra loro giovani di ogni paese, accomunati dall’amore per Vespa e dagli stessi valori di bellezza, eleganza, gioia di vivere e libertà . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Vespa festeggia a Roma. Maxi evento per gli 80 anni

La #Vespa, mito globale senza tempo, prepara la festa per i suoi 80 anni. Un evento di quattro giorni che si svolgerà a Roma dal 25 al 28 giugno 2026 https://goldenbackstage.com/2025/07/vespa-mito-piaggio-festeggia-80-anni.html… - X Vai su X

Giovedì 17 Luglio ore 17.00 il nostro piccolo grande museo della Vespa festeggia l'anniversario 2025 con tutti gli amici della Vespa: appassionati, curiosi, nostalgici e nuovi esploratori! Siamo felici di essere stati censiti anche dall’Automobilclub Storico Italia Vai su Facebook

