La verità… Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca la compagna storica di lui rompe il silenzio

È bastata una manciata di scatti per accendere il gossip dell'estate. Protagonisti: Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca. I due, fotografati insieme a bordo di una barca in compagnia di amici, sono stati immortalati in atteggiamenti che, per alcuni, lascerebbero poco spazio all'immaginazione. Sguardi complici, un bacio sul collo, sorrisi e quel gesto che tanto fa parlare: lui che le spalma la crema solare sulla schiena. Tanto è bastato per sollevare dubbi e insinuazioni sul tipo di rapporto che li lega. Le immagini, pubblicate in esclusiva dal settimanale Oggi, hanno fatto rapidamente il giro della rete, scatenando domande non solo sulla natura della loro relazione ma anche sulla reazione della compagna storica dell'attore.