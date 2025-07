La tragedia al Vomero | morti i tre operai di Calvizzano Arzano e Napoli

NAPOLI, 25 LUGLIO 2025 – Sono stati identificati i tre operai deceduti questa mattina nel drammatico incidente avvenuto in via Domenico Fontana, nel quartiere Vomero di Napoli. Le vittime sono Ciro Pierro, 62 anni, residente a Calvizzano; Luigi Romano, 67 anni, di Arzano; e Vincenzo Del Grosso, 54 anni, di Napoli cittĂ . I tre lavoratori stavano operando su un cestello elevatore all’ottavo piano di un edificio quando, per cause ancora in fase di accertamento, il supporto si è improvvisamente aperto, facendo precipitare nel vuoto gli operai, morti sul colpo. La tragedia è avvenuta intorno alle 9:30. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - La tragedia al Vomero: morti i tre operai di Calvizzano, Arzano e Napoli

