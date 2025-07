La terza stagione in onda su Sky ha perso il tocco magico e annega nella banalità

P er le fan di Carrie, Miranda e Charlotte, And Just Like That 3, disponibile settimanalmente su SKY e on demand su NOW TV, è orribile e ipnotico come un incidente stradale. Lo trovi aberrante ma non puoi fare a meno di guardarlo. Rispetto alle prime due stagioni, il terzo capitolo appare sempre piĂą stanco e prevedibile, attirandosi le ire dei social. Queste nuove donne di Park Avenue, private della antica spregiudicatezza erotica e linguistica, orfane della dea del “sesso & divertimento” Samantha Jones, piacerebbero alle sorelle minori di Sex and the City? La risposta è No. Il trailer di “And Just Like That 3”: quando esce la terza stagione su Sky X Leggi anche › Conferme e nuovi arrivi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La terza stagione, in onda su Sky, ha perso il tocco magico e annega nella banalitĂ

