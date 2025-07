La Tangenziale Est riaprirà più tardi del previsto. La data e i motivi.

La riapertura della Tangenziale Est slitta. Era prevista per ieri, giovedì 24 luglio, come annunciato da Roma Capitale ormai oltre dieci giorni fa. Ancora chiusa la Tangenziale EstInvece, come comunicato sempre dal Comune, prosegue la chiusura, nel tratto sopraelevato da largo Passamonti a viale. 🔗 Leggi su Romatoday.it